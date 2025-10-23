Сектор Газа
В Белом доме уверены в эффективности «тяжёлых» санкций против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Link

В Белом доме охарактеризовали антироссийские санкции как гигантские и выразили уверенность в их эффективности. США не сомневаются, что введённые ограничения окажут влияние на Россию, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Если вы смотрели санкции, они очень тяжёлые», — сказала она в ходе брифинга.

Напомним, что администрация США расширила санкционный список, включив в него крупные российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть». Введённые ограничения спровоцировали повышение цен на нефть.

