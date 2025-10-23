Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 17:48

ЕС ввёл запрет на экспорт соли, земли и ряда сырьевых товаров в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввёл запрет на экспорт ряда основных минеральных товаров, таких как соль, цемент, сера, земля и камень, а также другие сырьевые материалы. Об этом сообщается в обновлённом приложении к регламенту Совета ЕС.

Новый пакет санкций нацелен на дальнейшее ограничение доступа России к важным минеральным и промышленным материалам. В список запрещенных товаров добавлены такие позиции, как штукатурные материалы, известь и цемент, а также руда, шлак и зола.

Путин: Новые санкции США не окажут значительного влияния на экономику России
Путин: Новые санкции США не окажут значительного влияния на экономику России

Европейский союз продолжает наращивать санкционное давление на Россию. В четверг, 23 октября, был утверждён 19-й пакет ограничительных мер, который включает более ста танкеров. Параллельно администрация США расширила санкционный список, включив в него крупные российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть». Введённые ограничения спровоцировали повышение цен на нефть.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
