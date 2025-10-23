Евросоюз запретил поставлять в Россию унитазы, биде и другую сантехнику

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил поставки в Россию сантехники, включая унитазы, биде и раковины. Это следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в «Официальном журнале Евросоюза».

В списке запрещённых к ввозу товаров указаны биде, раковины, унитазы и прочие сантехнические приспособления. Причины данного запрета ЕС не уточнил. Кроме того, 19-й пакет антироссийских санкций охватил широкий перечень продукции, включая пластиковые игрушки с моторами, а также товары двойного назначения.

Ранее Life.ru сообщал, что в рамках ограничений Евросоюз также запретил экспорт в Россию срезанных цветов и растений. Под запрет попали розы, рододендроны, азалии и другие живые растения, включая черенки и отводки. Ограничения распространяются и на листву, ветки, части растений и цветов без бутонов, травы, мхи и лишайники, используемые для создания букетов и декоративных композиций, независимо от обработки: свежие, сушёные, окрашенные, отбеленные или пропитанные.