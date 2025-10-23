Сектор Газа
23 октября, 11:13

ЕС в рамках нового пакета санкций запретил поставлять в Россию розы и азалии

Обложка © freepik / lachetas

Евросоюз в рамках нового, 19-го пакета санкций против России ввёл запрет на экспорт в страну срезанных цветов и растений. Это решение, опубликованное в официальном издании ЕС, касается роз, рододендронов, азалий и других живых растений, включая черенки и отводки.

Запрет распространяется также на листву, ветки, части растений и цветов без бутонов, травы, мхи и лишайники, которые используются для создания букетов и декоративных композиций. Эти товары подпадают под ограничения вне зависимости от способа обработки: свежие, сушеные, окрашенные, отбеленные или пропитанные.

Новые санкции вступают в силу с 24 октября.

«Изолировать не получится»: В Госдуме указали на неэффективность новых санкций ЕС против России
Ранее сообщалось об официальном утверждении Евросоюзом 19-го пакета санкций против России. В список вошло более ста танкеров. Запрет на поставку СПГ из России будет осуществлён в два этапа и окончательно вступит в силу с 1 января 2027 года — на год раньше, чем планировалось до этого. Кроме того, введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран – членов ЕС.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
