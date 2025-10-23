«Не знаем, как жить»: Захарова высмеяла запрет ЕС на экспорт мха и лишайников в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала запрет ЕС на экспорт мха и лишайников в Россию. Она высмеяла это решение, предположив, что следующим шагом станут абсурдные ограничения, например, на миграцию птиц или перемещение грунтовых вод.

«Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м юбилейном пакета Брюссель запретит перелётным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», — отметила дипломат в Telegram-канале.

Напомним, Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России ввёл запрет на экспорт в страну срезанных цветов и растений. Это решение, опубликованное в официальном издании ЕС, в частности, касается роз, азалий, мхов и лишайников.

Ранее сообщалось об официальном утверждении Евросоюзом 19-го пакета санкций против России. В список вошло более ста танкеров. Запрет на поставку СПГ из России будет осуществлён в два этапа и окончательно вступит в силу с 1 января 2027 года — на год раньше, чем планировалось до этого. Кроме того, введены ограничения на передвижение российских дипломатов по территории стран – членов ЕС.