Предполагаемый убийца жительницы Пушкина пойман спустя почти 20 лет

Спустя почти семнадцать лет задержан подозреваемый в жестоком убийстве жительницы Пушкина Светланы Мелешкиной, дело которой долгие годы оставалось нераскрытым. Об этом сообщила сестра погибшей Ольга телеканалу «Санкт-Петербург».

В Петербурге задержали убийцу женщины. Видео © tvspb.ru

Женщина пропала в мае 2008 года, а её останки были обнаружены лишь год спустя близ посёлка Антропшино. По словам Ольги, её сестра имела обыкновение давать деньги в долг, в том числе и мужчине, в машину к которому она села в роковой вечер.

«Она сказала «Мне некогда». Оставила свою сумку. И взяла тетрадку. Я тоже сначала не очень обратила внимание. Потому уже я стала понимать, что в этой тетрадке записаны долги», — рассказала Ольга.

Первым подозреваемым тогда стал водитель той самой «тонированной девятки», но он тогда уверял, что лишь довёз Светлану до магазина, после чего уехал, и дело едва не было закрыто. Новый виток в расследовании наступил лишь спустя 17 лет, когда у следствия появились улики, указывающие на того самого водителя, который к тому времени перебрался в Ставрополье.

Как заявила адвокат Алина Нахшунова, сейчас 42-летний мужчина дал признательные показания, по которым выходит, что между ним и Светланой возник конфликт. Он утверждает, что якобы уже вернул ей денежный долг, после чего женщина стала его домогаться прямо на улице. Не стерпев таких притязаний, мужчина схватил монтировку и нанёс женщине несколько ударов по голове.

