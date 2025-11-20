Захарова заявила об отсутствии стремления Британии к диалогу с Россией

Представители британского истеблишмента не демонстрируют стремления к полноценному диалогу с российской стороной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

По её словам, отсутствие готовности слышать позицию оппонента делает сам процесс переговоров невозможным.

«Когда у одной из сторон разговора явно отсутствует стремление слышать своего оппонента, то диалога не получается. А представители британского истеблишмента, включая Джонатана Пауэлла, такого стремления ни тогда, ни впоследствии не демонстрируют», — сказала Захарова.

Речь идёт о контактах с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор с Пауэллом, отметил, что беседа формально состоялась, однако не носила содержательного характера. По его словам, собеседник был сосредоточен на изложении позиции европейских стран, а не на обсуждении возможных предложений или поиске точек соприкосновения.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно подчёркивали, что диалог возможен только при наличии взаимной заинтересованности и готовности обсуждать конкретные инициативы, а не лишь транслировать заранее сформированные позиции.