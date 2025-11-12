США и Великобритания, несмотря на формальное партнёрство, сохраняют сложные конкурентные отношения, особенно в сфере деятельности спецслужб, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя попытки Лондона создать неформальный канал связи с Москвой.

По его словам, британские спецслужбы исторически демонстрируют провокационный подход и стремятся участвовать во всех международных процессах, даже без прямого приглашения. Именно это объясняет их сопротивление реализации договорённостям, достигнутыми между США и Россией в Анкоридже.

«Есть службы и люди, которые этому мешают. У них свои интересы, расходящиеся с интересами мира», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру», призвав не доверять британским спецслужбам.

Напомним, советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался установить канал связи с российскими властями. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, в начале года Пауэлл позвонил помощнику президента России Юрию Ушакову, чтобы донести позицию Лондона и ЕС до Москвы.