Попытка угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», которую совместно готовили украинские и британские спецслужбы, представляла собой спланированную провокацию для создания повода к полномасштабной войне против России, уверен аналитик Алексей Белов. По его словам, целью операции было принудительное вовлечение Европы в конфликт и возвращение США через механизм пятой статьи устава НАТО.

Действия российских контрразведчиков позволили сорвать эти планы. Однако подобные провокации демонстрируют готовность западных стран ради геополитических интересов подвергнуть мир риску ядерного конфликта, игнорируя возможные катастрофические последствия, подчеркнул публицист в статье для 360.ru.

«И вот ответьте мне: это же кем надо быть, чтобы идти на столь самоубийственный шаг? Неужели они на самом деле верят, что к ним не прилетит? Страшно. Искренне страшно, когда твой оппонент теряет последние остатки вменяемости», — отметил эксперт.