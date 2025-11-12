Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 07:26

FT узнала о «‎не очень удачной» попытке советника Стармера выйти на Кремль

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix

Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался установить канал связи с российскими властями. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в начале года Пауэлл позвонил помощнику президента России Юрию Ушакову, чтобы донести позицию Лондона и ЕС до Москвы. Разговор состоялся на фоне беспокойства Европы из-за непоследовательной линии президента США Дональда Трампа по поддержке Украины. Источники отметили, что беседа прошла «не очень удачно» и не привела к созданию неофициального дипломатического канала с окружением Владимира Путина.

Фон дер Ляйен отменила встречу со Стармером по финансовым обязательствам ЕС
Фон дер Ляйен отменила встречу со Стармером по финансовым обязательствам ЕС

К слову, большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Соединённого Королевства уверены, что Кир Стармер не досидит в кресле премьер-министра до лета 2026 года. Причиной называют утрату доверия населения и слабую эффективность руководства.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Великобритания
  • Кир Стармер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar