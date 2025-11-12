Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл безуспешно пытался установить канал связи с российскими властями. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в начале года Пауэлл позвонил помощнику президента России Юрию Ушакову, чтобы донести позицию Лондона и ЕС до Москвы. Разговор состоялся на фоне беспокойства Европы из-за непоследовательной линии президента США Дональда Трампа по поддержке Украины. Источники отметили, что беседа прошла «не очень удачно» и не привела к созданию неофициального дипломатического канала с окружением Владимира Путина.

К слову, большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Соединённого Королевства уверены, что Кир Стармер не досидит в кресле премьер-министра до лета 2026 года. Причиной называют утрату доверия населения и слабую эффективность руководства.