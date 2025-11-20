На трассе под Иркутском отца и 15-летнего сына насмерть придавило лесовозом

В Иркутской области произошло страшное ДТП, унёсшее жизни отца и сына. На 215-м километре трассы «Тайшет — Чуна — Братск» столкнулись большегрузный автомобиль с полуприцепом и внедорожник Ford Explorer. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Семья направлялась в посёлок Чунский, на одном из участков дороги в регионе большегрузный транспорт оказался на встречной полосе. Удар был настолько сильным, что внедорожник буквально разорвало. К сожалению, мужчина и 15-летний подросток погибли на месте. Медицинская помощь потребовалась ещё двум пассажирам, находившимся в машине. Все пострадавшие были госпитализированы.

Кадры с места ДТП. Видео © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

Прокуратура Братского района взяла на особый контроль ход процессуальной проверки по факту дорожной трагедии.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все причины ДТП. При выявлении нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения прокуратура готова принять соответствующие меры реагирования.

