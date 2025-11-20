Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 ноября, 10:24

Песков назвал потерей сдержанности слова главы Airbus о ядерном оружии в Европе

Обложка © Life.ru

В Кремле резко осудили заявление главы Airbus Рене Обермана о возможном размещении тактического ядерного оружия в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал подобные призывы как провокационные и ведущие к дальнейшей эскалации напряженности.

Как отметил представитель Кремля на брифинге для журналистов, такие высказывания свидетельствуют о том, что европейские политики утрачивают сдержанность и взвешенность в своих подходах. Песков подчеркнул, что Москва относится к подобным заявлениям крайне негативно.

Напомним, ранее председатель совета директоров Airbus Рене Оберман призвал европейские страны создать тактическое ядерное оружие в ответ на российские ракетные комплексы «Искандер». Он подчеркнул, что это станет «весомым признаком сдерживания» против России.

Александр Юнашев
