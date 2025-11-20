Глава Airbus призвал ЕС к созданию тактического ядерного оружия

Председатель совета директоров Airbus Рене Оберман призвал европейские страны создать тактическое ядерное оружие в ответ на российские ракетные комплексы «Искандер». Его слова приводит Reuters.

«Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства-члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания», — заявил Оберман.

Он подчеркнул, что это станет «весомым признаком сдерживания» против России. Кроме того, по его словам, размещение российских тактических ядерных боеголовок в Калининградской области является «ахиллесовой пятой» Европы.

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркнул, что разработка «Буревестника» и «Посейдона» является важным этапом в укреплении обороноспособности России. Он подчеркнул, что, по оценке российских инженеров, данные разработки гарантируют сохранение стратегического паритета на протяжении всего XXI века.