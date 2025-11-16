НАТО предупредило о новой угрозе от российского «Буревестника»

Российские крылатые ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой были идентифицированы в Североатлантическом альянсе как серьёзный вызов международной безопасности. Соответствующие данные содержатся в засекреченном документе НАТО, на который ссылается немецкое издание Bild. В материале утверждается, что Москва завершила процесс модернизации своего ядерного потенциала.

«Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько обновленных видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — говорится в материале.

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркнул, что разработка «Буревестника» и «Посейдона» является важным этапом в укреплении обороноспособности России. Он подчеркнул, что, по оценке российских инженеров, данные разработки гарантируют сохранение стратегического паритета на протяжении всего XXI века.