10 ноября, 16:38

Лукашенко объяснил, почему Белоруссии не нужны «Буревестник» с «Посейдоном»

Обложка © Life.ru

У Белоруссии нет нужды в размещении у себя российского вооружения, такого как крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Буревестник», «Посейдон» нам не нужен, конечно. Потому что этот «Буревестник» летает сутки, можно запустить с Владивостока — он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи будем «Посейдон» запускать?» — сказал белорусский лидер.

Он выразил мнение, что для обеспечения надёжной обороноспособности страны недостаточно полагаться исключительно на такие системы, как «Орешник» и тактическое ядерное оружие. Лукашенко также настаивает на необходимости развития собственного оборонно-промышленного комплекса, способного производить широкий спектр вооружений, от стрелкового оружия (автоматов, пулемётов, пистолетов) до военной техники.

Ранее Лукашенко заявил, что «Орешник» в Белоруссии не будет размещён в одном месте. По его словам, комплекс будет постоянно перемещаться по стране. Напомним, «Орешник» будет размещён на территории Белоруссии уже в декабре текущего года.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • «Буревестник» (ракета)
  • Мировая политика
  • Политика
