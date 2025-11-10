Лукашенко объяснил, почему Белоруссии не нужны «Буревестник» с «Посейдоном»

У Белоруссии нет нужды в размещении у себя российского вооружения, такого как крылатая ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Буревестник», «Посейдон» нам не нужен, конечно. Потому что этот «Буревестник» летает сутки, можно запустить с Владивостока — он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи будем «Посейдон» запускать?» — сказал белорусский лидер.

Он выразил мнение, что для обеспечения надёжной обороноспособности страны недостаточно полагаться исключительно на такие системы, как «Орешник» и тактическое ядерное оружие. Лукашенко также настаивает на необходимости развития собственного оборонно-промышленного комплекса, способного производить широкий спектр вооружений, от стрелкового оружия (автоматов, пулемётов, пистолетов) до военной техники.