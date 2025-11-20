Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления европейских представителей о необходимости усиления военного потенциала Евросоюза на фоне отношений с Россией. По его словам, всё больше европейцев теряют сдержанность и взвешенность в своих подходах.

Журналисты попросили Пескова оценить высказывание председателя совета директоров Airbus Рене Обермана, сделанное на Берлинской конференции по безопасности. Он заявил, что Европе для успешного противодействия России якобы необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием.

«Все больше европейцев теряют сдержанность и обдуманность своих подходов, это очевидно», — заявил Песков, комментируя слова Обермана.

В Кремле ранее неоднократно подчёркивали, что подобная риторика лишь усиливает напряжённость в Европе и подрывает основы стратегической стабильности и безопасности на континенте.