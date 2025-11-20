В России стало гораздо меньше книжных магазинов — всему виной несколько факторов

За последние два года число книжных магазинов в России сократилось на 11,3%, достигнув к ноябрю текущего года 2,2 тысячи. По данным «Ведомостей», наибольшее снижение наблюдается в Центральном федеральном округе.

За период с 2024 по 2025 год в крупных российских городах наблюдается значительное сокращение книжных магазинов: закрыто 338, а открыто всего 135. Наиболее ощутимые потери зафиксированы в Центральном федеральном округе (71 магазин), Сибирском (39) и Приволжском (32). Единственный округ, где число магазинов увеличилось, – Южный (плюс 7).

Несмотря на лидерство по общему количеству книжных магазинов (185), Москва переживает самый серьёзный спад: за год закрылась 51 точка. Обеспеченность книжными магазинами в столице остается низкой по сравнению с другими городами-миллионниками: один магазин приходится на 71,7 тысяч жителей.

Основной фактор сокращения – конкуренция со стороны онлайн-маркетплейсов, на которые приходится более половины (58%) продаж бумажных книг. Онлайн-площадки предлагают более низкие цены и имеют преимущества в налогообложении, в то время как расходы офлайн-магазинов растут.

В Москве значительное снижение связано с уходом сети «Книжный лабиринт» (32 закрытых магазина). Сеть «Читай-город — Буквоед» также сократила количество магазинов (51 закрыто, 35 открыто), продолжая оптимизацию и ребрендинг.

