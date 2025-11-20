Демоверсию гонки «Командиры бездорожья» протестировали 18 тысяч человек

Почти 18 тысяч геймеров протестировали демоверсию российского многопользовательского гоночного симулятора «Командиры бездорожья». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Фоксхаунд».

За 4,5 дня тестировщики провели в игре более 25 тысяч часов, гоняя на российских грузовиках по виртуальным просторам от Поволжья до плато Путорана. Игроки высоко оценили графику, красоту российских трасс, детализацию машин и звук. Однако некоторые жаловались на низкую производительность игры на текущий момент и отсутствие сверхреалистичной физики. В демоверсии было доступно семь трасс и девять автомобилей.

Как отметил замгендиректора Института развития Интернета (ИРИ) Андрей Воронков, публичное демо стало уверенным первым шагом к релизу. По его словам, у игры есть все шансы стать массовой и выйти на международный рынок. Проект реализуется при поддержке АНО «Институт развития Интернета» (ИРИ) и Правительства Республики Мордовия.

Ранее стало известно, что саранская студия «Фоксхаунд» анонсировала гоночный проект «Командиры бездорожья», где игрокам предстоит соревноваться на грузовиках по российским трассам, от асфальта до бездорожья. Игра предложила детализированные маршруты от Поволжья до плато Путорана, глубокую прокачку автомобилей и управление как серийными, так и спортивными машинами. Опытная команда разработчиков под руководством создателя «Дальнобойщиков» отметила, что проект поспособствовал продвижению отечественного автопрома и формированию киберспортивной экосистемы.