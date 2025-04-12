Саранская студия «Фоксхаунд» анонсировала игру «Командиры бездорожья»

Саранская студия «Фоксхаунд» анонсировала свой новый гоночный проект — игру «Командиры бездорожья», в которой каждый сможет почувствовать себя водителем грузовика и прокатиться по дорогам России. В процессе игры нужно соревноваться с другими игроками на трассах различной сложности, как по асфальту, так и по бездорожью, а также улучшать свои навыки вождения и технические параметры автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Игроки смогут насладиться детализированными российскими трассами Поволжья, Западной Сибири, Горного Алтая, Баргузинского тракта и плато Путорана, а также познакомиться с уникальными историческими достопримечательностями. Игрокам будет доступно управление не только эксклюзивными спортивными автомобилями, но и серийными грузовиками, о которых многие мечтали с детства. Ещё одним интересным аспектом станет возможность доработки машин в гараже. Создатели уверены, что запуск игры поспособствует продвижению отечественного автопрома и формированию национальной киберспортивной экосистемы.

Разработка «Командиров бездорожья» началась ещё в августе 2024 года. Команда проекта «Командиры бездорожья», собранная в регионе, состоит из опытных профессионалов, включая ветеранов многих отечественных и зарубежных компаний. Геймдизайнерами руководит Дмитрий Захаров, один из создателей серии игр «Дальнобойщики», а общее руководство проектом осуществляет Александр Зезюлин, бывший директор RD в Wargaming и директор по разработке в Crysis 4.