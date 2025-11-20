Россия и США
20 ноября, 11:36

«Он крутой парень»: Трамп показал, как «сыграл в футбол» с Роналду в Овальном кабинете

Трамп показал, как «сыграл в футбол» с Роналду в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп поделился в своей социальной сети Truth Social видео, созданным искусственным интеллектом. На этом ролике он изображён играющим в футбол с Криштиану Роналду в Овальном кабинете.

Трамп «сыграл в футбол» с Роналду в Овальном кабинете. Видео © Truth Social / realDonaldTrump

«Роналду классный парень. Мне понравилась встреча с ним в Белом доме. Действительно умный и крутой», — написал Трамп к ролику.

Напомним, игрок саудовского клуба «Аль-Наср» и его невеста Джорджина Родригес были среди гостей приёма, организованного в США по случаю визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. По словам самого Трампа, его 19‑летний сын Бэррон давно восхищается Роналду и был в восторге от личной встречи. Президент США заметил, что гость поднял его авторитет в глазах сына.

BannerImage

Обложка © Truth Social / realDonaldTrump

Наталья Демьянова
