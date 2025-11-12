Россия и США
11 ноября, 22:15

Роналду заявил о завершении карьеры, но есть нюанс

Криштиану Роналду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sbonsi

Футболист Криштиану Роналду объявил, что следующий чемпионат мира, скорее всего, станет для него последним. На мероприятии в Эр-Рияде португалец признался, что его блистательная карьера подходит к концу. Сначала он пошутил, что «скоро» означает «через 10 лет», но затем стал откровеннее.

«Я по-прежнему быстр и резв, я наслаждаюсь своей игрой... но, конечно, давайте будем честны: когда я говорю «скоро», это, вероятно, год или два», — пояснил звёздный нападающий.

На вопрос о ЧМ-2026 как о последнем чемпионате мира в карьере он ответил категорично: «Определённо да, потому что мне будет 41 год, и я думаю, что это будет подходящий момент».

Роналду подвёл черту, напомнив о своём невероятном пути: «Я в игре уже 25 лет, я сделал всё, у меня много рекордов... Так что давайте наслаждаться моментом». Он призвал болельщиков ценить каждую его последнюю игру.

Ранее Криштиану Роналду в интервью заявил, что чертовски популярен во всём мире и невероятно хорош собой. Спортсмен отметил, что в своей известности он даже превосходит президента США Дональда Трампа. У атлета действительно нет причин для скромности: за свою карьеру он забил 950 голов, что является феноменальным достижением в мире футбола, и даже в 40 лет продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком.

