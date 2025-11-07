Криштиану Роналду дерзко вызвал Трампа на дебаты

Португальский футболист Криштиану Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что считает себя более известной личностью, чем президент США Дональд Трамп. Спортсмен отметил, что испытывает симпатию к американскому лидеру и хотел бы с ним встретиться.

Роналду предложил устроить дебаты о том, кто более известен, сразу добавив, что даже на самых маленьких островах его знают лучше.

«Я думаю, что в мире нет никого известнее меня», — признался футболист.

Недавно Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», достиг исторической отметки в 950 голов за профессиональную карьеру. Он стал первым футболистом в мире, преодолевшим этот рубеж.