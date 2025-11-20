Прокурор требует отставки арестованного мэра Владимира из-за утраты доверия

Прокурор Владимирской области требует уволить мэра города Дмитрия Наумова. Причиной стала утрата доверия после коррупционного скандала.

Проверка показала, что в 2024 году Наумов подавал недостоверные сведения о доходах. Он умышленно занизил стоимость купленной в 2023 году недвижимости аж в три раза, скрыв от контроля более девяти миллионов рублей. Как заявили в прокуратуре, это позволило ему избежать предусмотренной законом процедуры. Кроме того, мэр скрыл от горсовета конфликт интересов при назначении руководителей подведомственных организаций.

Большинство членов комиссии горсовета уже согласилось с позицией прокуратуры. Окончательное решение об отставке мэра теперь должен принять Совет народных депутатов Владимира.

Дмитрию Наумову 46 лет. Пост мэра Владимира он занимает с 2022 года. До этого работал в должности главы администрации Гороховецкого района.

Напомним, что мэра Владимира Дмитрия Наумова задержали прямо на рабочем месте утром 27 августа. Он взят под стражу в рамках расследования дела о незаконном обогащении на похоронном бизнесе. Следствие полагает, что организованная преступная группа, в которую он входил, использовала государственные ресурсы для получения незаконной прибыли от ритуальных услуг. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен Владимир Гарёв.