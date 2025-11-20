Россия и США
20 ноября, 12:50

Американский рэпер French Montana выступит в Москве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/frenchmontana

Весной 2026 года Россию посетит с концертом мировая рэп-звезда Френч Монтана, известный как будущий зять правителя Дубая Мохаммеда ибн Рашида ибн Саида Аль Мактума. Как пишет телеграм-канал Mash, шоу состоится 23 апреля после почти месячных переговоров, в ходе которых стороны сошлись на гонораре около 500 тысяч долларов (свыше 40 млн рублей).

Карим Харбуш (настоящее имя артиста) выдвинул масштабные требования к организации своего визита. Среди них — бронирование целого крыла в отеле Four Seasons Hotel Moscow 5*, где расположены королевские номера и люксы высшей категории. Предварительная стоимость проживания оценивается в 16,8 миллиона рублей.

Рэпер также запросил эксклюзивный кейтеринг с экзотическими фруктами, блюдами из красной рыбы, 15 литрами свежевыжатых соков и сушёной говядиной. В список пожеланий вошли игровая приставка PS5 с FIFA 26, услуги лучшего московского кальянщика и охрана на премиальных автомобилях.

По данным источников, приближённых к переговорам, возможно совместное прибытие артиста с его невестой — принцессой Дубая Шейхой Махрой. Организаторы подготовили специальную романтическую программу на случай, если пара захочет устроить путешествие по России.

Американский рэпер T.I. приедет в Россию в феврале ради концертов и винегрета
Ранее сообщалось, что известный турецкий исполнитель Эмре Алтуг, чья песня «Бу кадар» стала хитом, прибыл в Москву для проведения концерта. В аэропорту Внуково его встретили десятки преданных поклонниц с подарками. На вопрос журналиста Life.ru о перспективе брака с русской девушкой, музыкант дал неоднозначный ответ: «Может быть, почему бы и нет».

Алиса Хуссаин
