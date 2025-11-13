Исполнитель хита «Бу кадар» Эмре Алтуг прилетел в Москву и заявил, что готов жениться на русской

Турецкий актёр и певец Эмре Алтуг, исполнитель хита «Бу кадар», прибыл в Москву для проведения концерта. В аэропорту Внуково артиста встретили десятки поклонниц с подарками (картина с видом на Голубую мечеть в Стамбуле и цветы).

Картина с видом на Голубую мечеть в Стамбуле. Фото © Life.ru

На вопрос корреспондента Life.ru о возможности женитьбы на русской девушке музыкант ответил: «Может быть, почему бы и нет». Алтуг сделал несколько фотографий с фанатками и покинул аэропорт в сопровождении охраны.

Эмре Алтуг приехал в Москву и рассказал о готовности жениться на русской. Видео © Life.ru

Концерт турецкого артиста состоится в Москве в ближайшее время. Певец известен своими романтическими композициями и пользуется популярностью среди русскоязычной аудитории.

Ранее Life.ru писал, что посетивший Москву турецкий актёр Джан Яман высоко оценил не только гостеприимство российских поклонниц, но и местную кухню, особо отметив блинчики с красной и чёрной икрой. Актёр, известный по историческому фильму «Эль Турко», шутливо заметил, что такая диета с высоким содержанием белка идеально подошла бы ему во время съёмок, добавив, что икра была «фантастической».