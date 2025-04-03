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3 апреля, 16:02

Звёздный турецкий актёр Джан Яман признался в любви к одному русскому блюду

Турецкий актёр Джан Яман влюбился в русские блинчики с икрой

Джан Яман. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / canyaman

Джан Яман. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / canyaman

Посетивший Москву известный турецкий актёр Джан Яман влюбился не только в русских девушек, которые не давали ему прохода, но и в русскую кухню. Особенно звезду исторического блокбастера «Эль Турко» покорили блинчики с чёрной и красной икрой.

Турецкий актёр Джан Яман влюбился в русскую кухню. © Видео Пятый канал

«Я говорил, если бы у меня была такая диета, пока я снимал «Эль Турко», это было бы так уместно и адекватно для моего морального состояния, потому что это всё белок и прочее. Икра была фантастическая», — признался Джан Яман в интервью Пятому каналу.

6 лучших ролей красавчика Джана Ямана, который прилетел в Москву и покорил всех наших девушек
6 лучших ролей красавчика Джана Ямана, который прилетел в Москву и покорил всех наших девушек

Напомним, актёр и модель Джан Яман приехал в Москву 18 марта. На выходе из отеля он попал в засаду фанаток. Звезде пришлось раздать автографы и отвечать на вопросы поклонниц. Кроме того, артист оконфузился из-за Юры Борисова.

Борис Эльфанд
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