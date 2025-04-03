Звёздный турецкий актёр Джан Яман признался в любви к одному русскому блюду
Турецкий актёр Джан Яман влюбился в русские блинчики с икрой
Посетивший Москву известный турецкий актёр Джан Яман влюбился не только в русских девушек, которые не давали ему прохода, но и в русскую кухню. Особенно звезду исторического блокбастера «Эль Турко» покорили блинчики с чёрной и красной икрой.
Турецкий актёр Джан Яман влюбился в русскую кухню. © Видео Пятый канал
«Я говорил, если бы у меня была такая диета, пока я снимал «Эль Турко», это было бы так уместно и адекватно для моего морального состояния, потому что это всё белок и прочее. Икра была фантастическая», — признался Джан Яман в интервью Пятому каналу.
Напомним, актёр и модель Джан Яман приехал в Москву 18 марта. На выходе из отеля он попал в засаду фанаток. Звезде пришлось раздать автографы и отвечать на вопросы поклонниц. Кроме того, артист оконфузился из-за Юры Борисова.