Звёздный турецкий актёр Джан Яман признался в любви к одному русскому блюду

Посетивший Москву известный турецкий актёр Джан Яман влюбился не только в русских девушек, которые не давали ему прохода, но и в русскую кухню. Особенно звезду исторического блокбастера «Эль Турко» покорили блинчики с чёрной и красной икрой.

Турецкий актёр Джан Яман влюбился в русскую кухню. © Видео Пятый канал

«Я говорил, если бы у меня была такая диета, пока я снимал «Эль Турко», это было бы так уместно и адекватно для моего морального состояния, потому что это всё белок и прочее. Икра была фантастическая», — признался Джан Яман в интервью Пятому каналу.