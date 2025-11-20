Путин тепло поздравил патриарха Кирилла с днём рождения и пожелал ему здоровья
Фото © Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём рождения. В ходе встречи глава государства подчеркнул вклад предстоятеля в развитие православия и духовной жизни страны.
Видео © Пресс-служба Кремля
«Ваше святейшество, вы так много делаете и для православного мира, и для русских людей, для всей России. На своё служение нашей стране вы тратите столько энергии и сил — я это знаю. В день вашего рождения хочется пожелать вам здоровья, чтобы вы могли в таком же, прямо скажем, жёстком и напряжённом режиме продолжать это благородное служение нашей родине», — сказал Путин.
Президент также преподнёс патриарху букет белых роз — традиционный подарок, который он дарит ему из года в год.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.