20 ноября, 12:56

В России начали эксперимент по развитию сознания у ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tadamichi

Компания «Яндекс» вместе с нейробиологом, академиком РАН Константином Анохиным запустила эксперимент с целью выяснить, может ли искусственный интеллект проявлять признаки сознания и формировать собственную точку зрения, а не просто копировать мысли людей.

На первом этапе выяснилось, что базовая модель не имеет устойчивых предпочтений. Теперь нейросеть будут стимулировать к самоанализу, обучая на её же собственных рассуждениях. Александр Крайнов, директор по развитию технологий ИИ в «Яндексе», пояснил, что если нейросеть начать учить на ее же «мыслях», есть надежда получить модель с настоящими внутренними убеждениями.

Компания полагает, что если у ИИ появятся стабильные предпочтения, это может указывать на формирование некой внутренней картины мира. Такой прорыв не только приблизит к созданию мыслящего ИИ, но и поможет лучше понять природу человеческого сознания.

Кремль применяет ИИ для обработки миллионов обращений россиян на прямую линию

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение создать национальную программу по внедрению генеративного искусственного интеллекта. Главная цель этой инициативы — усилить роль российских IT-разработок в экономике и значительно увеличить вклад ИИ в валовый внутренний продукт к 2030 году. Планируется, что новые технологии будут масштабно применяться в таких сферах, как промышленность, логистика, медицина и госуправление.

