В России начали эксперимент по развитию сознания у ИИ

Компания «Яндекс» вместе с нейробиологом, академиком РАН Константином Анохиным запустила эксперимент с целью выяснить, может ли искусственный интеллект проявлять признаки сознания и формировать собственную точку зрения, а не просто копировать мысли людей.

На первом этапе выяснилось, что базовая модель не имеет устойчивых предпочтений. Теперь нейросеть будут стимулировать к самоанализу, обучая на её же собственных рассуждениях. Александр Крайнов, директор по развитию технологий ИИ в «Яндексе», пояснил, что если нейросеть начать учить на ее же «мыслях», есть надежда получить модель с настоящими внутренними убеждениями.

Компания полагает, что если у ИИ появятся стабильные предпочтения, это может указывать на формирование некой внутренней картины мира. Такой прорыв не только приблизит к созданию мыслящего ИИ, но и поможет лучше понять природу человеческого сознания.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение создать национальную программу по внедрению генеративного искусственного интеллекта. Главная цель этой инициативы — усилить роль российских IT-разработок в экономике и значительно увеличить вклад ИИ в валовый внутренний продукт к 2030 году. Планируется, что новые технологии будут масштабно применяться в таких сферах, как промышленность, логистика, медицина и госуправление.