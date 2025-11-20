Россия и США
20 ноября, 14:07

Мощный удар с десятков километров: «Торнадо-С» разносит в клочья тяжёлые переправы ВСУ

«Ростех»: «Торнадо-С» эффективно уничтожает неуязвимые для дронов цели

Обложка © Wikipedia

Система залпового огня «Торнадо-С» демонстрирует высочайшую эффективность против переправ Вооружённых сил Украины. В «Ростехе» подтвердили, что комплекс уничтожает тяжёлые инженерные мосты с помощью управляемых снарядов, пишет РИА «Новости».

В госкорпорации прокомментировали видео, которое опубликовали российские военные блогеры. Сначала по такой переправе работали FPV-дроны, но они оставили лишь небольшие повреждения. Решающий удар нанёс «Торнадо-С». Как заявили в «Ростехе», трехсотмиллиметровый снаряд, выпущенный за десятки километров, попал точно в цель без отклонений. Прочный металлический блок моста, рассчитанный на 60 тонн, был разорван на две части.

В корпорации подчеркнули, что управляемые боеприпасы «Торнадо-С» стали одним из самых эффективных средств для поражения точечных целей в зоне спецоперации.

Российские «Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ на миллионы долларов
РСЗО «Торнадо» представляет собой семейство российских реактивных систем залпового огня калибров 122 и 300 мм, создаваемое тульским «НПО Сплав» с 2012 года для замены устаревших систем «Град» и «Смерч». Данные комплексы предназначены для поражения широкого спектра целей на большом расстоянии, включая живую силу, различную технику, командные пункты, средства ПВО и объекты инфраструктуры. Ключевым преимуществом «Торнадо» является значительное повышение боевой эффективности, достигнутое за счёт внедрения современной системы управления огнём. Она включает навигатор ГЛОНАСС и баллистический вычислитель, что позволяет получать целеуказание через единую систему управления и вести огонь в автоматическом режиме, без необходимости ручной наводки и привлечения дополнительных расчётных станций.

