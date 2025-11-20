Файлы Эпштейна 2025: что известно о досье, когда выйдут и кого касаются имена Клинтона и Трампа
Трамп подписал закон о публикации досье Эпштейна. Что это значит? Кто такой Джеффри Эпштейн? Кого касаются имена — Клинтона, Саммерса, Хоффмана? Когда и где выйдут файлы? Читайте подробнее в материале Life.ru.
Трамп подписал закон об обнародовании материалов по громкому делу Эпштейна. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, Polonio Video © Getty Images / Davidoff Studios Photography
20 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал так называемый «Акт о прозрачности файлов Эпштейна», который обязывает Министерство юстиции страны опубликовать в течение 30 дней «все незасекреченные записи, документы, сообщения и материалы расследований» по делу Джеффри Эпштейна, обвинённого в принуждении несовершеннолетних к занятию проституцией.
Ранее публикацию материалов одобрил Конгресс США. «За» проголосовали 427 членов американского парламента.
Публикация данных документов также должна охватывать информацию о смерти Эпштейна в тюрьме в 2019 году. Напомним, что официальная версия гласит о самоубийстве финансиста, но в неё верят далеко не все американцы. Также закон запрещает утаивать документы из-за «ущерба репутации или политической чувствительности».
Согласно документу, министр юстиции вправе препятствовать публикации сведений, которые могут помешать активному расследованию или продолжающемуся уголовному преследованию.
По словам Трампа, публикация «откроет правду» о связях Эпштейна с крупными фигурами Демократической партии, включая экс-президента США Билла Клинтона, бывшего главу Минфина Ларри Саммерса, основателя LinkedIn Рида Хоффмана, лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса.
Кто такой Джеффри Эпштейн и почему его дело так важно
Ранее Трамп и Эпштейн довольно тесно общались. Фото © Getty Images / Davidoff Studios Photography
Эпштейн родился в 1953 году в Нью-Йорке в семье среднего достатка. Карьерный путь он начал с преподавания в школе, а спустя два года перешёл на Уолл-стрит — сначала работал в Bear Stearns, а затем основал собственную фирму J. Epstein & Co.
Его доходы и источники благосостояния на протяжении многих лет остаются предметом споров и расследований. Эпштейн владел многими активами: особняки, ранчо, острова — в том числе остров в Виргинских островах.
Впервые в поле зрения правоохранительных органов он оказался в 2005 году, тогда было заведено уголовное дело по фактам вовлечения несовершеннолетних девушек в занятие проституцией. В 2008 году он признал себя виновным и был приговорён к 1,5 года заключения, но отбывал наказание с большими поблажками, включая разрешение на отлучки и работу вне тюрьмы. Кроме того, вышел на свободу досрочно. В 2019 году Эпштейна вновь арестовали по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Спустя месяц, 10 августа 2019 года, Эпштейна нашли мёртвым в тюремной камере. Согласно официальной версии, он покончил с собой, однако эта версия многим показалась несостоятельной, на фоне чего начали возникать конспирологические теории.
Столь пристальное внимание американской общественности к делу Эпштейна связано с тем, что оно наглядно продемонстрировало неравенство людей перед законом. Кроме того, скандал затрагивает политиков, бизнесменов и знаменитостей — публикация его файлов может раскрыть подробности отношений финансиста с влиятельными фигурами американского истеблишмента.
Что такое «Акт о прозрачности файлов Эпштейна» и как он прошёл в Конгрессе
«Акт о прозрачности файлов Эпштейна» — закон, принятый Конгрессом США и подписанный Трампом. Он предписывает обнародовать незасекреченные материалы, связанные с расследованием по делу Эпштейна: переписки, документы, сообщения, материалы Федерального бюро расследований (ФБР) и прокуратуры.
Документ принят, чтобы любой желающий мог ознакомиться с материалами. В то же время закон допускает исключения: материалы могут быть не опубликованы или отредактированы, если это поставит под угрозу текущее расследование или уголовные преследования.
Закон был внесён в Конгресс в июле 2025 года республиканцем Томасом Мэсси и демократом Ро Ханной. 18 ноября Палата представителей США проголосовала за него подавляющим большинством — только один конгрессмен-республиканец был против. Сенат одобрил документ заочно путём ускоренной процедуры. После этого закон подписал президента США, и после этого он вступил в законную силу.
Кто упомянут в заявлении Трампа: Клинтон, Саммерс, Хоффман и другие
В материалах по Эпштейну может быть упомянуто имя Билла Клинтона. Фото © ТАСС / AP / Ted Shaffrey
Когда Трамп объявил о подписании закона в соцсети Truth Social, он намекнул, что публикация «откроет правду» о связях Эпштейна со многими влиятельными деятелями из Демократической партии. В их числе 42-й президент США Билл Клинтон, экс-министр финансов США Ларри Саммерс, основатель LinkedIn Рид Хоффман, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.
Упоминания столь высокопоставленных лиц сразу породили волну спекуляций в американском обществе и могут существенно подорвать авторитет Демократической партии, что на руку Трампу.
Что уже известно из предыдущих утечек
До принятия закона часть материалов по делу Эпштейна уже попадала в открытый доступ через расследования, судебные документы и утечки. СМИ указывали, что архив Эпштейна представляет собой 20 тыс. страниц, который включает отправленные и полученные сообщения в период с 2011 по 2019 год.
По данным ФБР и Минюста США, в ходе изучения материалов по данному делу были обнаружены более чем 300 гигабайт данных и вещественные улики. В частности, они содержат большое количество изображений Эпштейна, а также изображений и видео жертв (либо несовершеннолетних, либо выглядящих как таковые) и более 10 тысяч скачанных видео и изображений с материалами сексуального насилия над детьми и другими видами порнографии. В СМИ также фигурировали так называемые адресные книги Эпштейна, которые вызвали волну предположений о том, кто из влиятельных лиц входил в его окружение.
Что именно войдёт в досье
Согласно закону и заявлениям Трампа, в обнародованный массив могут войти незасекреченные дела ФБР и материалы расследования Минюста, связанные с Эпштейном и его соратниками, переписка финансиста за период с 2011 по 2019 год, документы, связанные со смертью Эпштейна в тюрьме, материалы, изъятые при обыске, включая изображения и видео с предполагаемыми жертвами, но при условии их неисключения из перечня обнародования
Реакция Демократической партии и фигурантов списка
Демократы, которым грозит Трамп, в свою очередь обвиняли американского лидера в связях с Эпштейном. В частности, 12 ноября была опубликована переписка, из которой следовало, что Трамп знал о незаконной деятельности Эпштейна. В своих сообщениях финансист пытался часто подчеркивать свои связи с Трампом.
Уточняется, что имя Трампа упоминается порядка 1,5 тысячи раз, но обнародованные документы не содержат принципиально новых подробностей о его взаимоотношениях с Эпштейном.
Американский лидер в свойственной ему манере все обвинения отвергал и обвинил демократов в попытке отвлечь внимание общественности от насущных проблем.
«Демократы снова пытаются использовать сфабрикованную историю с Джеффри Эпштейном, потому что они сделают всё возможное, чтобы отвлечь внимание от того, как плохо они справились с шатдауном, и многих других тем. Только очень плохой или глупый республиканец купится на это», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Будет ли уголовное преследование по новым материалам
Вероятность начала уголовного преследования по новым материалам всецело зависит от того, что именно опубликует Минюст, а что останется за завесой тайны. Кроме того, некоторые части архива Эпштейна могли быть засекречены ранее, соответственно, такие разделы не попадут в публичную часть досье.
Если среди опубликованных документов найдутся новые доказательства причастности влиятельных лиц к преступлениям (торговля людьми, сексуальная эксплуатация и т.п.), это может дать основание для открытия новых расследований. При этом многое зависит от того, будут ли для этих лиц существовать юридические препятствия: сроки давности, иммунитет, способность собрать доказательства, готовность жертв сотрудничать.
Даже если материалы будут опубликованы, их использование для уголовного преследования может быть осложнено политическим давлением. Некоторым фигурантам может быть выгодно заявлять о «политизированности дела» и оспаривать легитимность обвинений.