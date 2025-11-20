В Гватемале разбилась на мотоцикле 15-летняя королева красоты

В Гватемале погибла 15-летняя королева красоты Ивана Марсела Лопес Муральес. По данным Prensa Libre, её мотоцикл столкнулся с пикапом. Спасатели пытались реанимировать девочку, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Водителя пикапа задержали, обстоятельства ДТП выясняются.

Ивана получила титул королевы красоты на Фестивале цветов 2024 года в Нуэва-Консепсьон и считалась одной из самых ярких участниц конкурса. Это уже второе подобное ЧП в Гватемале: ранее в аварии на мотоцикле погибла 20-летняя Алондра Марианела Эрнандес Перес — королева красоты Ла-Бланки. Она потеряла контроль над мотоциклом и скончалась в больнице на следующий день.

Ранее в Омске 21-летний водитель иномарки устроил аварию на перекрёстке и скрылся с места ДТП. Однако позже нарушитель вернулся, забрал из салона магнитолу, аккумулятор, насос, запасное колесо, номерные знаки, разбил стёкла и поджёг машину.