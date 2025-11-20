Назван курорт с самым большим количеством ДТП с россиянами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD
Российские туристы в Таиланде чаще всего прибегают к помощи страховых компаний после дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику привёл руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев 360.ru.
«Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы», — заявил страховщик.
При этом, по его словам, несмотря на регулярные новостные сводки об авариях в этих направлениях, фактический процент ДТП почти втрое ниже. Что касается Таиланда, эксперт отметил, что основную опасность там представляют арендованные байки, скутеры и тук-туки, а также отравления местной едой и водой.
В число лидеров по страховым случаям также стабильно входят Италия и Объединённые Арабские Эмираты. Основной причиной обращений в этих странах является высокая стоимость медицинских услуг.
Ранее Life.ru сообщал, что 11 ноября туристический автобус с 27 россиянами столкнулся с грузовиком на трассе Хургада — Каир в районе Рас-Гареба в провинции Красное море. В результате этого инцидента погибли два человека: водитель автобуса и гражданка России. В ночь на 14 ноября произошло второе ДТП в той же провинции, в котором пострадали пять россиян. Среди пострадавших также оказались два гражданина Азербайджана и один турист из Германии.
Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.