Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 14:50

Назван курорт с самым большим количеством ДТП с россиянами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Российские туристы в Таиланде чаще всего прибегают к помощи страховых компаний после дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику привёл руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев 360.ru.

«Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы», — заявил страховщик.

При этом, по его словам, несмотря на регулярные новостные сводки об авариях в этих направлениях, фактический процент ДТП почти втрое ниже. Что касается Таиланда, эксперт отметил, что основную опасность там представляют арендованные байки, скутеры и тук-туки, а также отравления местной едой и водой.

В число лидеров по страховым случаям также стабильно входят Италия и Объединённые Арабские Эмираты. Основной причиной обращений в этих странах является высокая стоимость медицинских услуг.

Автовладельцы в ярости от ИИ-тормозов, провоцирующих ДТП
Автовладельцы в ярости от ИИ-тормозов, провоцирующих ДТП

Ранее Life.ru сообщал, что 11 ноября туристический автобус с 27 россиянами столкнулся с грузовиком на трассе Хургада — Каир в районе Рас-Гареба в провинции Красное море. В результате этого инцидента погибли два человека: водитель автобуса и гражданка России. В ночь на 14 ноября произошло второе ДТП в той же провинции, в котором пострадали пять россиян. Среди пострадавших также оказались два гражданина Азербайджана и один турист из Германии.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • таиланд
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar