Назван курорт с самым большим количеством ДТП с россиянами

Российские туристы в Таиланде чаще всего прибегают к помощи страховых компаний после дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику привёл руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев 360.ru.

«Типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, — лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы», — заявил страховщик.

При этом, по его словам, несмотря на регулярные новостные сводки об авариях в этих направлениях, фактический процент ДТП почти втрое ниже. Что касается Таиланда, эксперт отметил, что основную опасность там представляют арендованные байки, скутеры и тук-туки, а также отравления местной едой и водой.

В число лидеров по страховым случаям также стабильно входят Италия и Объединённые Арабские Эмираты. Основной причиной обращений в этих странах является высокая стоимость медицинских услуг.