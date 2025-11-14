Пятеро россиян пострадали в аварии на популярной египетской трассе

В Египте произошло ДТП с участием туристического микроавтобуса и легковушки, пострадали пятеро россиян, а один человек погиб. Об этом сообщили местные власти.

По данным издания Sada El-Balad, авария случилась на дороге Кусейр – Марса-Алам. Пятеро россиян получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу Кусейра для оказания медицинской помощи. В результате происшествия один человек погиб, остальные пострадавшие получили необходимую помощь в больнице.

Представители местной полиции сообщили, что продолжается расследование причин аварии и обстоятельств столкновения.

Это не первая авария с участием россиян в Египте за месяц. Life.ru писал, что 11 ноября автобус с туристами из Хургады попал в ДТП на пути в Каир, пострадали 36 человек, включая более 20 россиян. В этой аварии погибли два человека – водитель автобуса и россиянка, а 14 пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.