Клопы закусали россиян в отеле в Египте и оккупировали их чемоданы для «‎переезда»

Отдыхающие в Шарм-эль-Шейхе рассказали, что это постельные клопы. Они не боятся света и людей, а также быстро атакуют. По словам одного из туристов, сотрудники отеля делают вид, что не знают о проблеме. А когда россияне попросили заменить номер, то получили отказ — мол, отель полный, много приезжих. Сейчас отдыхающие боятся, что клопы залезут в чемоданы и прилетят в Россию, а вывести их очень сложно. Насекомые могут подолгу прятаться в щелях, легко переносят воздействие химикатов и долго обходятся без еды. Их укусы чреваты отёком Квинке и анафилактическим шоком.