Клопы закусали россиян в отеле в Египте и оккупировали их чемоданы для «‎переезда»

Российские туристы пожаловались на полчища клопов в четырёхзвёздочном отеле Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza в Египте. После укусов появляются волдыри, которые сильно чешутся и заканчиваются отёками. Об этом сообщает SHOT.
Отдыхающие в Шарм-эль-Шейхе рассказали, что это постельные клопы. Они не боятся света и людей, а также быстро атакуют. По словам одного из туристов, сотрудники отеля делают вид, что не знают о проблеме. А когда россияне попросили заменить номер, то получили отказ — мол, отель полный, много приезжих. Сейчас отдыхающие боятся, что клопы залезут в чемоданы и прилетят в Россию, а вывести их очень сложно. Насекомые могут подолгу прятаться в щелях, легко переносят воздействие химикатов и долго обходятся без еды. Их укусы чреваты отёком Квинке и анафилактическим шоком.
Ранее российские туристы рассказали про страшный зуд и огромные волдыри на теле, возникающие после укусов песчаных мух в индийском Гоа. Насекомые атакуют вечером на пляже, а днём прячутся от солнца. Никакие мази и спреи от проблемы не спасают.
