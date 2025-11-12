Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 12:07

Кровавые волдыри и зуд: Российских туристов изводят полчища песчаных мух на пляжах Гоа

Песчаные мухи атакуют российских туристов на пляжах Гоа, оставляя кровавые волдыри

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Российские туристы жалуются на страшный зуд и огромные волдыри на теле, возникающие после укусов песчаных мух в индийском Гоа. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА. Чаще всего опасные насекомые атакуют вечером на пляжах.

Укусы песчаных мух. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Укусы песчаных мух. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказали пострадавшие, следы от укусов не проходят неделями, дико чешутся и трудно поддаются лечению мазями. При этом антигистаминные средства не помогают, а привезённые туристами отпугивающие спреи оказываются неэффективными. Однако даже если не посещать вечером пляжи, туристы всё равно страдают, но уже от москитов в черте города. Коренные жители говорят, что нет спреев для предотвращения укусов, а уменьшить боль после укуса помогут препараты местного производства.

В Индии российский турист перепутал номера в отеле и залез к чужой девушке в постель
В Индии российский турист перепутал номера в отеле и залез к чужой девушке в постель

Ранее 63-летняя москвичка подхватила кишечную инфекцию в Индии и умерла. Она проживала с мужем в гостевом доме в районе Бхелупур, штат Уттар-Прадеш (север Индии). Внезапно у женщины начались проблемы с дыханием, после чего ей вызвали медиков, но они не помогли.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Индия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar