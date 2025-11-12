Кровавые волдыри и зуд: Российских туристов изводят полчища песчаных мух на пляжах Гоа

Российские туристы жалуются на страшный зуд и огромные волдыри на теле, возникающие после укусов песчаных мух в индийском Гоа. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА. Чаще всего опасные насекомые атакуют вечером на пляжах.

Укусы песчаных мух. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказали пострадавшие, следы от укусов не проходят неделями, дико чешутся и трудно поддаются лечению мазями. При этом антигистаминные средства не помогают, а привезённые туристами отпугивающие спреи оказываются неэффективными. Однако даже если не посещать вечером пляжи, туристы всё равно страдают, но уже от москитов в черте города. Коренные жители говорят, что нет спреев для предотвращения укусов, а уменьшить боль после укуса помогут препараты местного производства.

Ранее 63-летняя москвичка подхватила кишечную инфекцию в Индии и умерла. Она проживала с мужем в гостевом доме в районе Бхелупур, штат Уттар-Прадеш (север Индии). Внезапно у женщины начались проблемы с дыханием, после чего ей вызвали медиков, но они не помогли.