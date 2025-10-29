Россия и США
29 октября, 07:20

Туристка из России подхватила кишечную инфекцию в Индии и умерла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / arun sambhu mishra

63-летняя москвичка Татьяна подхватила кишечную инфекцию в Индии и умерла. Об этом пишет SHOT.

Она проживала с мужем в гостевом доме в районе Бхелупур, штат Уттар-Прадеш (север Индии). В минувшее воскресенье у женщины внезапно начались проблемы с дыханием, она задыхалась. Её доставили в частную клинику, однако состояние продолжало прогрессировать. Позже Татьяну перевели в другую медицинскую организацию, где констатировали смерть по прибытии.

Сообщается, что в предшествующие дни женщина боролась с симптомами кишечной инфекции, что, по предварительным данным, могло стать причиной резкого и фатального ухудшения её состояния.

