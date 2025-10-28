Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 октября, 09:00

Десятки туристов из России отравились после купания на турецком пляже Клеопатра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Todorovic

Российские туристы сообщают о случаях отравления после отдыха на турецком пляже Клеопатра. По предварительным данным, причиной стало загрязнение морской воды канализационными стоками.

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, среди пострадавших оказались гости отеля Ramira Joy в Алании. У нескольких семей, купавшихся в море, вскоре после этого появились симптомы, такие как тошнота и высокая температура. Болезнь, сопровождавшаяся сильной слабостью, у многих длилась около суток, и туристы лечились самостоятельно.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово отравились в пятизвёздочном отеле Турции. Под подозрением оказались блюда из курицы, хотя пострадавшие не исключают и вирусную природу заболевания. Туристам пришлось самостоятельно оплачивать лечение.

