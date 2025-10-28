Пляжи Таиланда захватил таинственный планктон, который жалит туристов даже через одежду

Тревожная ситуация разворачивается на побережьях Таиланда, где неизвестный вид морского планктона спровоцировал серьёзное беспокойство среди отдыхающих. По данным SHOT, зафиксировано несколько инцидентов с участием граждан России, в том числе и ребёнка.







Курортники делятся информацией о том, что наиболее уязвимыми перед этим водным организмом оказываются именно дети. Свидетели рассказывают, что планктон оставил раздражение на теле одного из малышей, несмотря на то, что ребёнок был одет в защитную плавательную экипировку: даже гидрокостюм не смог обеспечить полную неприкосновенность.

Купающиеся рассказывают, что во время погружения в водную толщу дискомфорт практически не ощущается, однако сразу после выхода на сушу у туристов проявляется обширная кожная реакция. Пострадавшие жалуются на нестерпимый зуд, который критически нарушает ночной отдых. По имеющимся сведениям, эпицентром массовых поражений в настоящий момент является акватория, прилегающая к острову Ко-Чанг. Ряд российских туристов, напуганные чередой этих происшествий, теперь сознательно избегают входа в морскую воду, предпочитая проводить досуг на песчаной полосе или у гостиничного бассейна.

Сообщается, что жертвы контакта с агрессивным планктоном прибегают к народному средству — нанесению кокосового масла в надежде отпугнуть или нейтрализовать этого нежелательного «агрессора». Важно отметить, что аналогичные случаи возникновения дерматита среди отдыхающих фиксировались и ранее.