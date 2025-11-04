В Индии российский турист перепутал номера в отеле и залез к чужой девушке в постель

В Гоа российский турист случайно проник в номер постоялицы, перепутав её с собственной девушкой. Это рассказала сама пострадавшая, приехавшая на курорт с мамой, пишет Mash.

Российский турист в Гоа залез в спальню к гостье отеля, потому что перепутал её со своей девушкой. Видео © Telegram / Mash

По словам Марии (имя изменено), выяснилось, что москвич Сергей приехал в Гоа со своей девушкой, но после употребления запрещённых веществ ошибся номером. Когда персонал отеля вычислил ночного гостя, он попытался притвориться спящим. Ситуацию замяли, а туриста вместе с его спутницей выселили из гостиницы. Пострадавшая решила не обращаться в полицию из-за испуга.

Ранее в курортном городе Паттайя российский турист устроил погром в местном магазине сети Tops Daily. Мужчину задержали поздно вечером рядом с магазином в районе Бангламунг. Как выяснилось, за день он дважды приходил в магазин в состоянии алкогольного опьянения и каждый раз создавал беспорядки: сбрасывал продукты с полок, открывал упаковки и ел содержимое, угрожал посетителям и распускал руки.