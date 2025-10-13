Тело туриста вернули на родину без сердца после его гибели на Бали

В мае этого года 23-летнего австралийца Байрона Хэддоу обнаружили мёртвым в бассейне на частной вилле на Бали. Первоначально власти заявили, что он захлебнулся, однако позднее токсикология выявила в его организме алкоголь и антидепрессанты.

Из-за ошибки при вскрытии тело погибшего было отправлено на родину только через четыре недели, причём без сердца. Его семье пришлось заплатить дополнительно 700 долларов за безопасную пересылку изъятого органа.

Эта история заставила другую семью из Австралии публично рассказать о похожей трагедии. Брат Криса Йейтса, который жил на Бали 13 лет и был найден мёртвым в 2023 году, сообщил, что его брат вернулся на родину «пустым». По его словам, у Йейтса изъяли сердце, печень, почки и желудок.

Собеседник издания подчеркнул, что его брат вёл здоровый образ жизни и никогда не жаловался на здоровье, однако после смерти на его теле обнаружили несколько опухолей и шишек. Аналогичные повреждения, как пишет издание, были найдены и на теле Хэддоу. Обнаруженные коронерами ссадины и синяки на телах обоих мужчин позволили провести параллели между этими случаями.

Ранее Life.ru рассказывал, что филиппинский турист умер после катания на аттракционе в Диснейленде. Мужчина, страдавший хроническим заболеванием, во время катания на аттракционе потерял сознание и впал в кому.