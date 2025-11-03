Российский турист дважды за день устроил пьяный погром в супермаркете Таиланда

В курортном городе Паттайя российский турист разгромил популярный местный магазин сети Tops Daily. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

Возмутителя спокойствия задержали поздно вечером, примерно в семь часов, рядом с магазином, расположенным в районе Бангламунг. Как выяснилось позже, мужчина сходил в магазин два раза за сутки. Каждый раз он устраивал там беспорядки в состоянии алкогольного опьянения. Турист намеренно сбрасывал продукты с полок, открывал упаковки и ел содержимое, угрожающе вёл себя с посетителями и распускал руки.

Местные жители устали терпеть выходки пьяного туриста, поймали его и отправили к правоохранителям. Теперь россиянину грозят штраф и суд.

