3 ноября, 13:08

Российский турист дважды за день устроил пьяный погром в супермаркете Таиланда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / defotoberg

В курортном городе Паттайя российский турист разгромил популярный местный магазин сети Tops Daily. Об этом стало известно телеграм-каналу SHOT.

Возмутителя спокойствия задержали поздно вечером, примерно в семь часов, рядом с магазином, расположенным в районе Бангламунг. Как выяснилось позже, мужчина сходил в магазин два раза за сутки. Каждый раз он устраивал там беспорядки в состоянии алкогольного опьянения. Турист намеренно сбрасывал продукты с полок, открывал упаковки и ел содержимое, угрожающе вёл себя с посетителями и распускал руки.

Местные жители устали терпеть выходки пьяного туриста, поймали его и отправили к правоохранителям. Теперь россиянину грозят штраф и суд.

Ранее Life.ru писал, что россиянин, попавший в страшную аварию в Таиланде, может умереть без операции. При этом транспортировать в Россию мужчину нельзя, а на операцию у родственников попросту нет денег. Хирургическое вмешательство обойдётся в 3 миллиона рублей, поскольку страховка не покрывает инциденты с мопедами.

