Бесследно пропавшая в Таиланде москвичка с биполяркой могла попасть в рабство

30-летняя москвичка Мария, страдающая биполярным расстройством, которая пропала в Таиланде более двух недель назад, могла стать жертвой торговли людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Девушка приехала в Таиланд по студенческой визе и проживала в кондоминиуме City Phuket. Последний раз её видели в компании трансгендера*. Арендодатель сообщил, что Мария внезапно съехала, оставив вещи, разрезанные карты и неоплаченные счета. После этого она сняла номер в отеле Homa на Пхукете.

Руководитель языковой школы, где училась Мария, рассказал, что её видели за два дня до исчезновения. Девушка была прилежной ученицей, и внезапное отсутствие на занятиях вызвало тревогу у преподавателей. Вскоре после этого они начали получать угрозы с требованием не вмешиваться в поиски. Близкие Марии не обратились в полицию и не предоставили волонтёрам её рост (180 см), что могло бы облегчить поиски. Тем временем, семья получает письма от мошенников с требованием перевести деньги.

Существуют различные версии произошедшего. Одна из них предполагает, что Мария спонтанно решила отправиться в путешествие со своим котом. Другая, более тревожная, указывает на возможную связь со скам-центром в Мьянме, который недавно был уничтожен военными. Если Марию найдут живой, ей грозит аннулирование студенческой визы из-за пропусков занятий, последующее заключение в бангкокской тюрьме и депортация, поскольку пребывание в стране без действующей визы является незаконным.

Напомним, что информация о пропаже 30-летней москвички Марии, занимавшейся удалённой работой в сфере подбора персонала, появилась 21 октября. Связь с ней оборвалась в середине месяца, когда она перестала отвечать на сообщения, что вызвало беспокойство у близких. Последние несколько месяцев Мария проживала на Пхукете.

