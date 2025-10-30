Россия и США
30 октября, 07:47

Ещё одну российскую рабыню из центра в Мьянме отправили на родину без паспорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Гражданка России, которую удалось освободить из рабства в Мьянме, где её и других удерживаемых силой заставляли работать в нелегальном колл-центре, отправлена на родину. Женщина вылетела самолётом из Китая, куда её доставили после вызволения. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.

«Гражданка РФ уже на борту самолёта, следующего прямым рейсом в Россию. Она вылетела по свидетельству на возвращение», — рассказал журналистам вице-консул РФ Иван Рымарь.

Дипломат пояснил, что у россиянки не было никаких документов, в том числе паспорта, поэтому возникли трудности с её отправкой на родину. Был найден выход — отправить женщину в РФ через Китай. Наше посольство провело переговоры с китайским МИД и пострадавшей разрешили прибыть в провинцию Юньнань (Юго-Западный Китай) на границе с Мьянмой.

Ранее в МИД РФ сообщили, что несколько наших сограждан, которых удерживали в мьянманских мошеннических кол-центрах, были освобождены и уже прибыли в Россию. Одним из таких случаев стало похищение 24-летней Дашимы Очирнимаевой, о пропаже которой 26 сентября сообщил посол России в Таиланде. Девушку обманным путём вывезли в Мьянму и принуждали к работе в мошенническом колл-центре, угрожая наказанием в случае отказа. Дашиму удалось вызволить.

