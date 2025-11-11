Хлеб с личинками и насекомыми раздали детям в школьной столовой на Камчатке

В Мильковском районе Камчатского края прокуратура провела проверку качества питания в школах после того, как в Сети появились жалобы на хлеб «с личинками» в столовой одного из учебных заведений. О случившемся сообщает региональное ведомство.

Хлеб с личинками. Фото © Telegram / Прокуратура Камчатского края

«Из публикаций следует, что в столовой КГОБУ «Средняя школа №2» детям подали хлеб с личинками и насекомыми. Осуществлён выезд, визуальный осмотр подтвердил наличие в хлебе посторонних объектов. В целях полноты аналогичные мероприятия проведены в школе №1, поскольку некачественный хлеб поступил и туда», — говорится в тексте.

Сейчас партия хлебобулочных изделий изъята. К проверке подключился краевой Роспотребнадзор. По итогам всех исследований будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в Калининграде было зафиксировано массовое отравление школьников, которые посетили кафе «Бела Дона». Пострадавшие обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Лабораторные исследования подтвердили наличие норовирусной инфекции у учеников.