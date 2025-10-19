Девять школьников слегли с отравлением после посещения кафе «Бела Дона» в Калининграде

В Калининграде зафиксировано массовое отравление школьников, которые посетили кафе «Бела Дона». Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своём официальном Telegram-канале.

Согласно заявлению ведомства, девять учеников обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Лабораторные исследования подтвердили наличие норавирусной инфекции у всех пострадавших.

«В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39», — говорится в сообщении.

Проверка Роспотребнадзора выявила многочисленные нарушения санитарного законодательства в заведении, включая неудовлетворительное состояние помещений, хранение просроченной продукции и допуск к работе сотрудников без медицинских книжек. Деятельность кафе приостановлена, а в школе проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Ранее в Улан-Удэ сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные грубые нарушения санитарных норм на предприятии ООО «Восток», чья продукция стала причиной отравления более сорока человек. Деятельность предприятия приостановлена, также запрещена продажа его готовой продукции в магазинах сети «Николаевский».