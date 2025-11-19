Россия и США
19 ноября, 12:18

Автовладельцы в ярости от ИИ-тормозов, провоцирующих ДТП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YO Production

Владельцы автомобилей с системами автономного экстренного торможения столкнулись с их некорректной работой, приводящей к резким остановкам на трассе. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

На проблему пожаловались обладатели машин различных марок, включая Mercedes, Lexus и китайские бренды. По словам водителей, система ошибочно активируется при перестроении и при проезде мимо пропускающих машин на перекрёстках, резко вжимая ремень безопасности.

Некоторые эксперты предполагают, что такая реакция может отвлекать водителя от управления. Автовладельцам рекомендуют не отключать систему полностью, а настроить чувствительность в меню автомобиля.

Ранее эксперт предупредил о практике непрерывного мониторинга владельцев транспортных средств со стороны компаний Tesla и китайских автопроизводителей. Специалист пояснил, что китайские автомобили, насыщенные разнообразными технологическими функциями, осуществляют круглосуточное наблюдение за водителями, передавая в Китай не только звуковые записи, но и телеметрические данные, видеозаписи и другую информацию.

Анастасия Никонорова
