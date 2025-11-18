Раскрыты марки автомобилей, которые шпионят за россиянами без передышки

Tesla и китайские автопроизводители постоянно осуществляют мониторинг действий владельцев своих машин, собирая полный объём информации. Об этом предупредил эксперт Эльдар Муртазин.

«Китайские автомобили достаточно насыщены различными характеристиками. Можно говорить, что они следят за автовладельцами в режиме нон-стоп. Они передают в Китай не только звук, но и телеметрию, видео и всё остальное», — пояснил специалист в беседе с «Абзацем».

Попытки избежать слежки обречены на провал, поскольку это необходимо для функционирования автомобиля. По словам специалиста, Tesla является инициатором такой практики, а китайские компании переняли этот подход. Автомобили других американских марок не обладают подобными возможностями сбора данных.

Эксперт отметил, что европейские автомобили не ведут слежку за своими пользователями. Это обусловлено строгими законами Европейского союза о защите персональных данных, нарушение которых влечёт за собой крупные финансовые санкции, подытожил Муртазин.

