Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 19:58

Глава IT-комитета ГД оспорил позицию Роскачества об умных колонках-шпионах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baranq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / baranq

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский жёстко раскритиковал заявление о том, что умные колонки могут шпионить за пользователями. В телеграм-канале парламентарий назвал подобные утверждения безосновательной цифровой фобией.

«Заявление «эксперта» Роскачества безответственно и провокационно. Распространение безосновательных цифровых фобий среди населения — недопустимо. Связался с несколькими операторами умных колонок, они категорически опровергают эти тезисы», — написал он.

Сири, не шпионь: Адвокат объяснил, почему засудить умную колонку не получится
Сири, не шпионь: Адвокат объяснил, почему засудить умную колонку не получится

Напомним, в Роскачестве сегодня заявили: полную конфиденциальность рядом с умной колонкой гарантирует только физическое отключение микрофона. Эксперты поясняют, что принцип работы устройств предполагает постоянный анализ звукового окружения, а любая фоновая речь может использоваться для формирования профиля пользователя. Хотя колонки ждут слова-активатора и анализируют звук локально, а данные передаются в зашифрованном виде, гипотетический взлом возможен, поэтому для полной безопасности рекомендуется использовать кнопку отключения микрофона.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Роскачество
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar