Глава IT-комитета ГД оспорил позицию Роскачества об умных колонках-шпионах

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский жёстко раскритиковал заявление о том, что умные колонки могут шпионить за пользователями. В телеграм-канале парламентарий назвал подобные утверждения безосновательной цифровой фобией.

«Заявление «эксперта» Роскачества безответственно и провокационно. Распространение безосновательных цифровых фобий среди населения — недопустимо. Связался с несколькими операторами умных колонок, они категорически опровергают эти тезисы», — написал он.

Напомним, в Роскачестве сегодня заявили: полную конфиденциальность рядом с умной колонкой гарантирует только физическое отключение микрофона. Эксперты поясняют, что принцип работы устройств предполагает постоянный анализ звукового окружения, а любая фоновая речь может использоваться для формирования профиля пользователя. Хотя колонки ждут слова-активатора и анализируют звук локально, а данные передаются в зашифрованном виде, гипотетический взлом возможен, поэтому для полной безопасности рекомендуется использовать кнопку отключения микрофона.