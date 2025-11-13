Роскачество назвало единственный способ защититься от утечки через умные колонки

Полную конфиденциальность рядом с умной колонкой может гарантировать только физическое отключение микрофона. Об этом сообщили Роскачестве.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко пояснил ТАСС, что для сохранения приватности лучше не обсуждать чувствительную информацию рядом с такими устройствами. «Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения», — отметил он. Любая фоновая речь может фиксироваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы и привычки.

Ключевым критерием безопасности эксперт назвал наличие кнопки отключения микрофона. Только её использование служит гарантией прекращения прослушивания. В Роскачестве советуют отключать микрофон, когда колонка не используется, и регулярно проверять разрешения для всех устройств умного дома.

Эксперты подчёркивают, что колонка не записывает всё подряд, а ждёт слово-активатор, анализируя звук непосредственно на устройстве. Данные передаются в зашифрованном виде, и их перехват маловероятен. Однако гипотетический взлом возможен, поэтому для камер ноутбуков, например, рекомендуются специальные шторки.

Ранее сообщалось, что хакеры начали атаковать компании через кружки с подогревом и другие «цифровые мины». Киберпреступники проникают на предприятия не только через флешки, но и с помощью портативных колонок, зарядных станций, Wi-Fi-ламп и прочих «троянских коней» для внедрения шифровальщиков и утечек данных. В программном обеспечении в среднем на одном рабочем месте установлено около 30 сторонних приложений, из которых 2–3 ежедневно содержат известные уязвимости.