Сири, не шпионь: Адвокат объяснил, почему засудить умную колонку не получится

Пользователь не сможет засудить умную колонку за подслушивание личных разговоров, поскольку сам дает согласие на постоянную работу микрофона при установке и использовании устройства. Об этом Life.ru рассказал адвокат Вадим Багатурия, комментируя предупреждение Роскачества о рисках общения возле «умных» гаджетов.

По словам юриста, при активации голосовых помощников пользователь принимает правила сервиса — обычно размещённые «мелким шрифтом». В них указано, что микрофон работает постоянно, чтобы алгоритмы могли лучше подбирать музыку, фильмы и товары.

Речь о том, что кто-то персонализирует эти разговоры, конечно же, не идет. Всё обрабатывается искусственным интеллектом. О нарушении семейной или личной тайны тут говорить не приходится. Шансы засудить кого-то — нулевые Вадим Багатурия авдокат

Эксперт отметил, что если человеку психологически дискомфортно, он может отказаться от использования таких устройств или избегать обсуждения личных тем рядом с колонкой.

Ранее Роскачество призвало не обсуждать важную информацию возле «умных» колонок, напомнив, что фоновая речь может фиксироваться для формирования профиля пользователя. Главным критерием безопасности специалисты назвали наличие кнопки отключения микрофона — только её использование гарантирует прекращение прослушивания. Пользователям рекомендуют отключать микрофон, когда колонка не используется, и регулярно проверять разрешения умного дома.